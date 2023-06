Prende le piante del Comune e le lancia in strada: individuato un 51enne

Rompe dei rami e lancia dei vasi del Comune di Pogliano in strada in piena notte: individuato con le telecamere, il 51enne dovrà pagare una sanzione.

Lancia le piante del Comune: individuato un 51enne

Nella notte del 10 giugno ignoti avevano rotto alcuni rami di piante presenti in Via Paleari a Pogliano Milanese e avevano asportato della terra dai vasi presenti davanti al palazzo comunale gettandola sulla strada. Il Sindaco aveva segnalato subito la vicenda al Comandante della Polizia Locale Dott. Stefano Palmeri il quale avviava da subito le indagini.

Dalle immagini di videosorveglianza si accertava che l'autore di tali vandalismi era una sola persona che senza motivo, alle 4 di notte circa, si divertiva a prendere la terra dai vasi per buttarla sulla strada.

Individuato e sanzionato

La foto del soggetto veniva diramata alle pattuglie e dopo qualche giorno lo stesso veniva riconosciuto dagli agenti e identificato: trattasi di un uomo di 51 anni residente a Pogliano Milanese. Lo stesso, ammetteva le proprie responsabilità e si scusava: ciò però non gli ha evitato la sanzione prevista dal codice della strada per danneggiamenti alla piantagioni presenti sulla pubblica Via.