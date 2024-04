Prende a pugni...un'auto. Ora pagherà i danni

Prende a pugni un'auto, è successo a Legnano.

Prende a pugni un'auto

Prima il litigio con un altro giovane, poi ha sferrato due pugni contro un'auto in sosta. E' quanto accaduto ieri notte in via Pontida a Legnano. Erano circa le 2 quando un 20enne ha dato in escandescenza creando scompiglio nella zona.

L'intervento

Sul posto è arrivata la Polizia di Stato. Gli agenti si sono resi conto subito che quelle ferite sulla mano del ragazzo non potevano arrivare dalla lite che aveva avuto poco prima. Infatti il 20enne aveva preso a pugni una vettura parcheggiatacome detto. Sul posto anche l'ambulanza della Croce rossa.

Il giovane risarcirà i danni

Poco dopo, sul posto è arrivata anche la proprietaria della macchina. Lei e il 20enne hanno trovato un accordo: il giovane rimborserà tutti i danni fatti, sborsando una somma di 200 euro. Per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale.