Prende a bottigliate in testa un ragazzo di 22 anni, finisce a San Vittore con l'accusa di tentato omicidio

I fatti si sono svolti sui binari della stazione di Rho nella notte tra sabato e domenica, in prognosi riservata il ragazzo ricoverato in ospedale.

Una lite avvenuta sui binari del treno alla stazione di Rho

Una lite per motivi che gli agenti del Commissariato di Polizia di Rho-Pero stanno cercando di capire quella avvenuta sui binari della stazione di Rho nella notte tra sabato e domenica. A finire all'ospedale San Carlo di Milano in prognosi riservata un ragazzo di 22 anni residente a Rho.

L'aggressore arrestato nella mattinata di domenica dalla Polizia di Stato

In cella un tunisino senza fissa dimora che dorme in uno stabile abbandonato di via Olona, nel quartiere di San Martino, alle spalle della stazione ferroviaria. L'uomo è stato arrestato nella mattinata di domenica grazie alla segnalazione della mamma del 22enne ferito . La sera precedente la donna era stata subito avvisata dal figlio dell'aggressione subita. La donna si è recata in stazione e uno degli amici del ragazzo le ha consegnato una foto dell'aggressore seduto su una panchina prima di scappare. Aggressore che la donna, domenica mattina, ha riconosciuto all'esterno di un bar di Rho.

L'aggressore a San Vittore con l'accusa di tentato omicidio

L'aggressore dopo essere stato portato al Commissariato di Polizia per i controlli è stato trasferito in una cella del carcere milanese in stato di fermo e con l'accusa di tentato omicidio