Premiate vetrine, associazioni e attività storiche nella serata di sabato 10 ottobre a Corbetta. In sala polifunzionale serata di gala con il sindaco Marco Ballarini e l’assessore Giuliano Gubert, presentata da Eva Gini.

Premiate associazioni e attività storiche

Una serata su inviti per rispettare le disposizioni anti-Covid, che ha visto assegnare una sfilza di riconoscimenti alle eccellenze locali. La serata è stata intervallata dagli interventi delle autorità e da video esplicativi delle premiazioni.

Le vetrine

Assegnate le targhe ai vicnitori del concorso vetrine, giunto alla 44esima edizione. Nella categoria alimentare primo posto de L’arte del dolce di Giampaolo Porrino, che vince anche il premio speciale Pro Loco, con la sua torta a forma di pavone (simbolo del parco e della città), davanti alla Cooperativa del sole e al Cortile di Gabry. In quella non alimentari vittoria per Sergio Fusè del Centro cucito con la sua mongolfiera, davanti a Nora Style e Farmacia del corso. Nella categoria artigiani, vince Paola Medea, parrucchiera, con una vetrina ideata da suo figlio, davanti a New style Giò e e New inferno giallo (Il sole di Corbetta).

Gli altri encomi

Premiate tre attviità storiche: l’aregnteria Cattaneo, la ditta Indutex e la tabaccheria di Marisa Calati. Premiati Giulia Presa e Asia Pacilio, nell’ambito del concorso di disegno del lockdown; premio culturale alla Protezione civile; premiate le associazioni partner del Comune (Auser, Cif, Ada, Avis) e i docenti dell’università della terza età. Presentata l’attività dell’associazione Anch’io onlus.

Federica Grasso

