“La nostra Polizia Locale, insieme a tutti noi, è stata investita dallo tsunami Coronavirus e, nonostante questo, ha svolto operazioni eccezionali meritevoli di lode (l’identificazione di pericolosi ricercati e lo smantellamento di un business illecito di contrabbando di veicoli, solo per citarne alcuni). Da sindaco, ringrazio di cuore con questa benemerenza i nostri Ufficiali ed Agenti per l’estremo spirito di servizio dedicato alla nostra Città e, da Corbettese, non posso che essere orgoglioso dell’eccezionale lavoro svolto”.

Premi agli agenti che si sono distinti sul campo

Cerimonia di premiazione ridotta, ma carica di significato, in municipio, alla presenza della comandante Lia Vismara e dei colleghi, che in mattinata si erano riuniti in chiesa San Vittore, per la tradizionale Messa di San Sebastiano, celebrata dal prevosto don Giuseppe Galbusera. Location inusuale: tradizionalmente la celebrazione si svolgeva inatti nella chiesetta dedicata al patrono, ma quest’anno il Covid e le regole vigenti hanno imposto il cambio di sede. Presenti anche alcuni referenti delle associazioni che collaborano con la Polizia Locale, per onorare un lavoro lungo un anno e invocare la protezione del santo.