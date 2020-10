Pregnana, sospeso il cineforum

Sospeso il cineforum

La nuova rassegna culturale in programma a Pregnana deve arrendersi all’emergenza sanitaria. L’appuntamento con i CineTalk, le serate di cineforum pregnanesi, è sospeso.

Il messaggio degli organizzatori

“Si comunica che le serate di CineTalk al momento vengono sospese: avendo valutato le più recenti disposizioni anti-Covid e avendo riflettuto su varie alternative sia di orario che di modalità, abbiamo deciso di sospendere in via temporanea la proposta delle serate di Cineforum.

Precisiamo da subito che però resta un’interruzione temporanea: non appena la situazione lo permetterà, saremo molto felici di riprendere il tutto, nella modalità più consona per rendere piacevoli queste serate senza essere serrati con i tempi e dover fare tutto frettolosamente.

Vi ringraziamo per la comprensione e per aver partecipato alla prima e ben riuscita data.

Siamo sicuri che avremo modo di incontrarci nuovamente e non appena avremo delle nuove date ve le comunicheremo… Noi vi aspettiamo!

A presto,

Andrea, Davide, Jonathan, Margherita, Samuele”