Pregiudicato si sposa e cambia cognome: arrestato a Parabiago.

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 23 marzo il personale della Stazione dei Carabinieri di Parabiago, durante un servizio perlustrativo, hanno controllato, in via Unione, un’auto con a bordo un soggetto albanese che ha esibito patente e passaporto validi. Uno dei militari però, durante il controllo, si è insospettito perché ha riconosciuto il soggetto come noto pregiudicato. Per questo motivo è stato sottoposto a foto segnalamento dal quale si è scoperto che l’uomo, dopo essersi sposato, aveva legalmente cambiato il proprio cognome acquisendo quello della moglie. Il soggetto quindi, su cui gravava una condanna da espiare di un anno e 3 mesi per stupefacenti emessa il 30 ottobre del 2017, è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di busto Arsizio.

