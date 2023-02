Pregiudicato prende a morsi all'orecchio il cliente di un bar: fermato dalla Polizia Locale

Una giornata di controlli per rendere il paese più sicuro. Diversi i risultati ottenuti dagli uomini della Polizia Locale di Pogliano MIlanese durante l'operazione effettuata nella giornata di sabato 4 febbraio 2023 con la collaborazione dei colleghi dei comandi di Cerro Maggiore, Parabiago e Legnano.

"Controlli finalizzati alla prevenzione e repressione degli illeciti"

«Un controllo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti in materia di codice della strada nonché a prevenire e reprimere episodi di micro criminalità con particolare riferimento agli illeciti legati agli stupefacenti - afferma il comandante Palmeri - ». Due i momenti dell’operazione «Nel pomeriggio sono stati effettuati controlli con l’utilizzo della nuova apparecchiatura in dotazione a questo Comando denominata “Targasystem”, attraverso la quale vengono rilevate le infrazioni relative all’omessa revisione e alla mancanza della prescritta copertura assicurativa - spiega il comandante - S sono stati controllati 49 veicoli e sono stati fatti 14 verbali per mancata revisione».

Automobilista risultato positivo al test etilometrico, ritirata la patente per due anni

Alle 21 sono, invece, partiti i controlli con l’etilometro lungo la Statale del Sempione e all’ingresso del paese. «Tutti i conducenti sono stati sottoposti a pre-test etilometrico. In particolare sono stati controllati 13 veicoli e 21 persone - spiega il comandante Palmeri - Un conducente è risultato positivo al pre-test e alla successiva prova con etilometro ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,21 g/l è stato indagato in stato di libertà per il reato previsto dall’ipotesi più grave dell’articolo 186 del codice della strada. La patente è stata ritirata e verrà sospesa per un periodo da un anno a due anni e il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca».

Durante una lite un legnanese prende a morsi a un orecchio il cliente di un bar

Dopo le 23 i controlli si sono intensificati nel centro del paese. «La pattuglia in abiti civili ha sorpreso un gruppo di 7 ragazzi mentre, nei pressi di un esercizio pubblico, erano intenti a confezionarsi alcune canne: tre di questi, tra cui una ragazza minorenne, sono stati segnalati alla prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti in quanto trovati in possesso di modiche quantità di hashish». L’episodio più grave è però avvenuto all’interno di uno dei locali del centro storico, qui un ragazzo pregiudicato ha preso a morsi, all’orecchio, un altro giovane con il quale stava litigando. «Sono stati identificati aggressore e vittima: quest’ultima risultava aver subito un morso importante all’orecchio per il quale si rendeva necessario l’intervento dei sanitari del 118 - afferma il numero uno della Polizia Locale poglianese comandante Stefano Palmeri - Nella mattinata di lunedì, la vittima ha denunciato il suo aggressore presso la stazione dei carabinieri di Nerviano.

"Un grazie a tutti gli agenti dei Comandi intervenuti"

«Ringrazio tutti gli Agenti intervenuti e soprattutto ringrazio i Comandanti della Polizia Locale di Legano e Parabiago per aver aderito alla richiesta di collaborazione sulla base della Convenzione firmata a Dicembre, e aver messo a disposizione uomini e mezzi che hanno reso possibile il servizio straordinario. Ringrazio il Comandante di Cerro Maggiore per aver messo a disposizione un etilometro di ultima generazione. Ritengo che la Convenzione del Sempione, alla quale hanno aderito 15 Comuni e che è la più corposa di Regione Lombardia, sia un ottimo strumento per garantire non solo il mutuo soccorso ma anche interventi coordinati, come questo, che consentono una maggior capillarità e presenza degli operatori di Polizia Locale, anche in orari serali-notturni. In tal modo è possibile effettuare in maniera più pregnante controlli mirati a garantire la sicurezza stradale e a prevenire e reprimere episodi di microcriminalità».

Il sindaco Lavanga: "Importanti risultati dal punto di vista della sicurezza stradale e urbana"

«L’operazione di sabato ha avuto importanti risultati sia dal punto di vista della sicurezza stradale che della sicurezza urbana» Usa queste parole il sindaco Carmine Lavanga per commentare l’importante operazione effettuata nel pomeriggio e nella notte tra sabato e domenica dagli agenti della Polizia Locale cittadina guidata dal nuovo comandante Stefano Palmeri in collaborazione con i colleghi dei comandi di Cerro Maggiore, Parabiago e Legnano.