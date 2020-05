Preghiera interreligiosa per cacciare il Coronavirus, giovedì 14 maggio. Una giornata di preghiera, digiuno e opere di carità per liberare il pianeta dal Covid, che coinvolgerà i leader religiosi nel mondo. L’iniziativa è dell’“Alto Comitato per la fratellanza umana” composto da capi religiosi che si ispirano al Documento sulla fratellanza umana, firmato da papa Francesco e dal grande imam di al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb, il 4 febbraio 2019. A Magenta uan declinazione locale dell’evento.

Questo invito a «tutte le persone, in tutto il mondo, a rivolgersi a Dio pregando, supplicando e facendo digiuno, ogni persona, in ogni parte del mondo, a seconda della sua religione, fede o dottrina» è stato accolto dal Santo Padre il Papa nel Regina Coeli di domenica scorsa. Anche la Comunità Pastorale di Magenta si unirà spiritualmente a questa Giornata, che ci aiuta inoltre a riscoprire il bellissimo valore della fratellanza umana. “Da fratelli vivremo il gesto di un breve momento di preghiera con i cinque responsabili delle tradizioni religiose presenti nella nostra Città: Ebrei, Buddisti, Islamici, Cristiani ortodossi, Cristiani cattolici. Ciascuno di loro eleverà una preghiera a partire dal proprio credo”, spiega don Giuseppe Marinoni.

L’evento in streaming

L’appuntamento sarà in piazza Liberazione, giovedì 14 maggio, alle ore 19.30, senza concorso di popolo , secondo la normativa ancora in essere in questo tempo di emergenza epidemiologica da Covid-19 (sarà possibile seguire in streaming mediante i canali social della Comunità Pastorale, e in forma audio tramite Radio Magenta). Un’iniziativa che vuole essere d’auspicio a ” un futuro di fraternità, di pace e di coesistenza comune”, chiosa don Giuseppe Marinoni. Se ci fossero altre tradizioni religiose presenti a Magenta e desiderose di partecipare all’incontro, contattino la segreteria parrocchiale: magenta.sanmartino@gmail.com – Tel. 02.97298342.

