Precipita in un impianto lavorativo in via Trento.

AGGIORNAMENTO DELLE 17.30:

L.S., 38 anni, è precipito da una scala di circa 2 metri mentre si trovava nell’impianto lavorativo di via Trento, nella frazione rhodense di Passirana. Ha riportato traumi al volto e al polso destro.

Qualche minuto prima delle 15 di oggi, mercoledì 8 aprile, l’ambulanza di Rho Soccorso è intervenuta nell’impianto lavorativo di via Trento per scorrere un uomo di 38 anni precipitato. L’uomo è stato portato in codice giallo in ospedale. Le Forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

