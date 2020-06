Precipita dal tetto mentre lavora: grave un 20enne

Precipita dal tetto mentre lavora a Cuggiono: grave un 20enne

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 giugno, l’elisoccorso e l’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate sono intervenuti nell’impianto lavorativo di via 4 novembre a Cuggiono per soccorrere un 20enne. L’operaio stava lavorando con altri colleghi alla copertura di una ditta dimessa in fase di recupero quando è precipitato dal tetto attraverso un lucernario. Il ragazzo è stato portato d’urgenza all’ospedale riguarda con l’elisoccorso in codice rosso.

