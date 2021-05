Precipita dal tetto dell’officina in via Locatelli a Legnano.

Ambulanza e automedica sono accorse questo pomeriggio, venerdì 14 maggio, intorno alle 15, in un’officina di via Locatelli a Legnano.

Un operaio di 49anni è caduto dal tetto del capannone mentre effettuava una manutenzione.

Sono stati allertati i Carabinieri di Legnano e l’Ats.

Dopo alcuni accertanti riguardo le condizioni fisiche dell’uomo, il personale sanitario ha caricato l’uomo in autolettiga e lo ha trasportato in codice giallo in ospedale.