Precipita dal terzo piano durante una serata tra amici: paura a Legnano.

Precipita dal terzo piano durante una serata in casa

E' precipitato dal terzo piano, facendo un volo di 10 metri. E' quanto successo la notte di domenica 24 novembre 2024 a Legnano. Erano circa le 3 di notte quando un 31enne si trovava in un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Montenevoso, in compagnia di alcuni amici. In quella casa lui era ospite e quella sera aveva bevuto un po' troppo. Così l'amico padrone di casa gli aveva detto che avrebbe chiamato i Carabinieri perchè stava diventando molesto. E gli ha detto che non sarebbe potuto uscire dall'appartamento fino all'arrivo dei militari.

Scavalca il balcone ma vola di sotto

Così il 31enne, salvadoregno, residente a Milano e come detto ospite in quell'appartamento del palazzo, ha deciso di aprire la finestra a andare sul balcone, che ha scavalcato nel tentativo di raggiungere quello dell'appartamento accanto così da uscire dal palazzo. Ma è scivolato, precipitando di sotto e cadendo sull'asfalto.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano e l'ambulanza del 118: il giovane era miracolosamente sopravvissuto al volo, riportando una frattura scomposta del femore per il quale è stato operato in ospedale per poi essere dimesso con la prognosi di 20 giorni.

Le indagini

Arrivati sul posto e vista la scena, i Carabinieri hanno subito iniziato a ipotizzare un tentato omicidio ossia che quel giovane non fosse caduto da solo ma magari spinto da qualcuno degli altri presenti in casa. Ma dalle testimonianze raccolte, tutti hanno confermato come il 31enne fosse andato per sua decisione sul balcone, per scavalcarlo. Fatto questo confermato anche dal 31enne stesso una volta ripresosi dopo l'intervento chirurgico.