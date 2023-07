Precipita dal ponte sulla statale: morto un uomo di 48 anni

Tragica morte nella notte a Legnano.

Muore cadendo dal ponte sulla Saronnese

A perdere la vita, precipitando sulla Saronnese dal ponte di via 29 Maggio, è stato un italiano classe 1975. L'allarme è scattato alle 4.20 di domenica 16 luglio 2023 e la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, sul confine tra Legnano e Castellanza, un'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio e l'automedica. Per l'uomo purtroppo non c'era più nulla da fare.

Si sarebbe trattato di un gesto volontario

Sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia cittadina. Stano ai primi riscontri, si sarebbe trattato di un gesto volontario: il 48enne si sarebbe infatti lanciato dal ponte, finendo sulla statale sottostante. Sull'accaduto sono in corso ulteriori accertamenti.