Precipita dal balcone al terzo piano: morto ragazzo di 20 anni

Precipita dal balcone al terzo piano, morto 20enne. Tragedia di Pasqua a Legnano.

E' precipitato dal balcone, al terzo piano. Ed è morto. Tragedia di Pasqua la mattina di oggi, domenica 20 aprile 2025, a Legnano. Intorno alle 6 il dramma è avvenuto in una palazzina di via Grigna. E' qui che un 20enne, originario della Costa d'Avorio - che viveva in quell'appartamento con alcuni coetanei - dopo essere rientrato a casa intorno alle 4, è uscito sul balcone. Pare che qui abbia perso l'equilibrio, cadendo di sotto.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono subito arrivati, in codice rosso, l'ambulanza della Croce bianca di Legnano insieme all'automedica dell'ospedale, insieme a loro anche la Polizia di Stato. Per il giovane non c'è stato nulla da fare: è stato constatato il decesso sul posto. Ora il commissariato è al lavoro per ricostruire tutti i contorni della vicenda.