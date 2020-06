Precipita col parapendio, muore istruttore

Precipita col parapendio, poi dopo aver lottato per due giorni tra la vita e la morte in ospedale si è arreso: è morto così Marco Casella, 30 anni, residente a Segrate, istruttore di volo di Aero Gravity di Pero

Precipita col parapendio nel Veronese

Marco Casella, 30 anni, residente a Segrate, istruttore di volo della struttura di Pero, non ce l’ha fatta. Il giovane mercoledì 24 giugno è precipitato con il suo parapendio vicino alla piattaforma di atterraggio a Malcesine, località della sponde veronese del lago di Garda, probabilmente a causa di una perdita di controllo in fase di atterraggio, schiantandosi contro un muretto e una ringhiera. Ieri, giovedì 25 giugno 2020, il segratese si è spento all’ospedale di Trento dove era stato trasferito dai soccorritori in elicottero nel tentativo di salvarlo. Ma i traumi riportati erano troppo gravi. Casella, esperto di paracadutismo e istruttore all’Aero Gravity di Pero, aveva un grandissima passione per il volo, cominciata dopo aver visto un filmato su un parapendista.

