Precipita dal quinto piano, uomo gravissimo

Precipita dal quinto piano del palazzo, dramma in via san Clemente a Cerro Maggiore.

Precipita dal balcone

Un dramma quello che è accaduto questa mattina, giovedì 24 giugno, in un palazzo di via San Clemente a Cerro Maggiore. Intorno alle 12 un uomo, per cause ancora da accertare, è precipitato dal quinto piano. L'impatto al suolo è stato molto violento.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati, in codice rosso, i soccorritori della Croce Rossa di Saronno, l'automedica dell'ospedale e l'elisoccorso da Como. Sul posto anche la Polizia Locale e una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. L'uomo è stato portato in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sono gravi.