Pranzo al ristorante, 16 contagiati: quattro in ospedale e uno intubato

NERVIANO

Quattro sono in ospedale e uno è intubato nel reparto di Rianimazione

Pranzo al ristorante e poi i contagi Covid: è successo a 16 cittadini di Nerviano.

Pranzo al ristorante e il contagio

Un pranzo tra amici finito con 16 contagiati dal Covid. Quattro di loro in ospedale tra cui uno intubato in Terapia intensiva. I 16 contagiati sono tutti cittadini di Nerviano. Il pranzo si è svolto nei giorni scorsi in un ristorante della zona. Uno di loro, nei giorni seguenti, ha iniziato a non stare bene: è finito in ospedale, ora si trova intubato nel reparto di Rianimazione. In ospedale anche altri tre amici.

Il commento del sindaco

"Nei giorni scorsi ho poi emesso l’ordinanza che obbliga a indossare la mascherina anche per recarsi al mercato settimanale del sabato in via Toniolo - afferma il sindaco Daniela Colombo - La crescita dei casi è costante e, tenendo d’occhio l’evoluzione dei contagi, valuterò se emettere l’ordinanza per l’obbligo della mascherina anche per gli imminenti appuntamenti per il Natale in paese. Inoltre, potenzieremo i controlli da parte della Polizia locale per rilevare il corretto controllo dei Green pass per quanti stanno all’interno di esercizi pubblici e ristoranti. E raccomando ai titolari di effettuare i controlli su chi entra nei loro locali. Senza mai scordarsi delle misure anti-contagio come mascherina, distanziamento e lavaggio delle mani.