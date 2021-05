Postino cade col motorino e finisce in ospedale

Postino sfortunato protagonista di un incidente a Canegrate.

Postino cade col motorino

Ha perso il controllo del suo motorino ed è finito a terra. Disavventura, nella mattinata di oggi, venerdì 28 maggio 2021, per un postino di Canegrate. Il giovane, 25 anni, intorno alle 12, era impegnato nel solito giro di consegna delle lettere quando, arrivato in via Per Canegrate è finito sull’asfalto dopo aver perso il controllo del mezzo.

I soccorsi

Sul posto, in codice giallo, è arrivata in pochi istanti l’ambulanza della Croce Rossa, insieme alla pattuglia della Polizia Locale di Canegrate. Il portalettere ha ricevuto le prime cure sul posto, poi è stata trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano in codice verde con lievi contusioni.