Chiusura definitiva per il parcheggio dell'area ex Saffa con contestuale pulizia dell'area. Dopo le molte segnalazione del Comitato e dei residenti di Pontenuovo, il Comune dà il giro di vite.

Posteggio ex Saffa, pulizia e chiusura definitiva

"Devo ringraziare la proprietà dell'area e la nostra polizia locale, per la preziosa collaborazione prestata oggi in occasione dell'operazione che ha portato alla chiusura definitiva del parcheggio antistante l'area ex Saffa e alla contestuale pulizia della stessa area, dall'ingente quantitativo di rifiuti sversato in questi giorni- afferma l'assessore alla Sicurezza, Simone Gelli - Da mesi lavoravamo perché si potesse chiudere definitivamente l'area del parcheggio al fine di ottenere un maggior decoro e sicurezza per tutta la frazione di Pontenuovo. Continuiamo la nostra azione affinché anche nelle nostre frazioni le situazioni di degrado vengano del tutto eliminate".

Scelta importante per Pontenuovo

Dopo l'accensione del semaforo sul ponte anche di notte, segniamo un altro importante risultato per la frazione di Pontenuovo. Nei prossimi giorni verrà perfezionata la totale pulizia dell'area da parte della proprietà.