Poste Italiane, è ufficiale: riaprono gli uffici di Castano Primo e Cerro Maggiore

Poste Italiane comunica che da lunedì 21 settembre, 7 uffici postali in provincia di Milano torneranno ad essere disponibili della cittadinanza con orario continuato dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35). Altri 11 uffici postali torneranno ad essere aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato e non più aperti a giorni alterni come durante l’ emergenza sanitaria.

In provincia di Milano sono di nuovo disponibili con orario fino alle 19.05 gli uffici postali di:

Limbiate

Castano Primo

Cerro Maggiore

Nova milanese

Muggiò

Melzo

Cassina de Pecchi

Mentre tornano ad essere aperti tutti i giorni dalle 8.20 alle 13.45 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.20 alle 12.35 gli uffici di:

Bienate

Cassina Savina

Dresano

Masate

Palazzolo milanese

Solaro 1 in piazza Achille Grandi

Valera di Varedo

San Giuliano Milanese

Pozzuolo Martesana

Vimercate 1 Via Gramsci, 5

Vimercate 3 Piazza Marconi, 7

Anche in questa fase, l’Azienda raccomanda ai cittadini di entrare negli uffici postali avendo cura di indossare i dispositivi di protezione individuale.

Per conoscere gli orari degli uffici postali aperti e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it oppure contattare il numero verde 800 00 33 22.

