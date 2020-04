Portico della Solidarietà: con l’emergenza aumentano le richieste

Con l’emergenza coronavirus sempre più famiglie si rivolgono al Portico della Solidarietà di Abbiategrasso

Aumentano le richieste al Portico della Solidarietà

Con l’emergenza Coronavirus si intensifica sempre di più l’attività del Portico della Solidarietà. Aumentano infatti le famiglie che richiedono beni di prima necessità in un momento di difficoltà in cui si fa fatica anche a comprare da mangiare. Abbiamo ricevuto diverse richieste in più – spiega il presidente Paolo Cucchi – Nessuno è mai andato via senza nulla né non è più tornato. Ora ci stiamo raccordando con il Comune anche per la gestione del fondo di solidarietà. Al momento stiamo aiutando circa 800 persone”.

Il servizio sul numero di Settegiorni Magenta Abbiategrasso in edicola

