Portato in carcere, deve scontare un anno di carcere per truffa

Un anno di carcere per truffa: è quanto deve scontare un uomo di Busto Garolfo portato in carcere dai Carabinieri.

Truffa, per lui un anno di carcere

I Carabinieri della Compagnia di Legnano sono arrivati a lui e l’hanno condotto in carcere. L’uomo in questione è un 46enne residente a Busto Garolfo che doveva saldare il suo debito con la giustizia.

Nel pomeriggio di venerdì una pattuglia di militari l’ha rintracciato. Nei confronti dell’uomo era stato emesso un ordine di carcerazione: il 46enne doveva infatti scontare la pena di un anno di carcere per il reato di truffa.

Un reato che aveva commesso nel 2017 a Reggio Calabria.

Accompagnato in carcere

Una volta individuato dove si trovava l’uomo, gli uomini dell’Arma della Compagnia legnanese lo hanno individuato. Fermato hanno spiegato a lui i motivi della loro presenza, fatto salire sulla vettura di servizio l’uomo è stato trasportato in carcere per scontare la sua pena per truffa.