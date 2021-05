Portapizze sbanda e finisce contro il muro con l’auto

Portapizze finisce contro il muro con l’auto, è successo a Nerviano.

Portapizze sbanda e si schianta

Stava consegnando le pizze, come ogni giorno, ma ha perso il controllo dell’auto finendo contro il muro. E’ quanto successo oggi, martedì 11 maggio 2021, a Nerviano. Erano circa le 13.15 quando il 32enne era alla guida della vettura che stava transitando in via Rondanini, stretta via del centro cittadino (poco dopo il ponte dell’Olona, zona municipio). Per motivi ancora da accertare (la pavimentazione fatta di mattonelle era però molto bagnata) ha sbandato finendo contro il muro delle case vicine.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa, arrivata sul posto in codice giallo, insieme a una pattuglia della Polizia Locale. Il conducente dell’auto ha riportato solo lievi conseguenze ed è stato portato, in codice verde, alla Mater Domini di Castellanza.