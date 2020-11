Stava portando fuori il cane per una passeggiata ma un improvviso strattone del suo amico a quattro zampe l’ha fatta cadere in acqua: disavventura per una 23enne ad Albairate

Porta fuori il cane, finisce dentro un canale

Stava portando fuori il cane per una passeggiata ed è forse stato un improvviso strattone del suo amico a quattro zampe a far cadere una ragazza di 23 anni nel corso d'acqua che corre parallelo alla strada per Riazzolo ad Albairate. La disavventura è capitata alla giovane alle 14.15 di oggi: sul posto a soccorrerla una ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso assieme alla Polizia locale. Allertati anche i vigili del fuoco. La giovane è stata aiutata dagli agenti ad uscire dal canale ed è stata fatta scaldare all'interno della vettura di servizio prima che giungesse l'ambulanza. La ragazza non ha necessitato il trasporto in ospedale.