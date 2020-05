Porta a spasso il cane e le sparano alla gamba. Ha rischiato di avere conseguenze drammatiche l’incredibile episodio che ha visto vittima una donna di Arluno. Sabato pomeriggio è stata ferita da un piombino di plastica proveniente, si pensa, dal terrazzo di un’abitazione.

Colpo di pistola: indagini in corso

Il pallino è stato ritrovato. Fortunatamente, l’arlunese sta bene e non ha riportato gravi complicazioni, ma le conseguenze potevano essere molto più serie. Resta una domanda senza risposta: perché? Si tratta di una bravata perpetrata da qualche ragazzino annoiato dalle giornate in quarantena o un atto mirato? Martedì la donna ha sporto denuncia contro ignoti, mentre i militari stanno compiendo tutte le verifiche del caso per cercare di risalire ai colpevoli.

Il servizio completo su Settegiorni Magenta-Abbiategrasso in edicola da venerdì 1° maggio.

