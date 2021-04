Ponte sul Naviglio, via al risanamento strutturale

Ponte sul Naviglio di Turbigo, via al risanamento strutturale.

Ponte sul Naviglio, ecco i lavori

Anas ha dato il via ai lavori di risanamento strutturale del ponte sul Naviglio a Turbigo, lungo la strada statale 341 Gallaratese. “Per consentire l’esecuzione degli interventi in programma, che in questa prima fase si concentrano nell’impermeabilizzazione della soletta al di sotto della pavimentazione, è attivo il senso unico alternato – spiegano dalla società – Il completamento dei lavori è previsto entro il 30 luglio”.