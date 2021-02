Completate le operazioni di congiunzione dei tratti di vecchie rampe con i tratti di nuove rampe del ponte, il cavalcavia di via Manzoni è appena stato riaperto.

Ponte di via Manzoni: torna il doppio senso di marcia

L’Amministrazione comunale e il Consiglio Comunale informano i cittadini che il cantiere sul ponte di via Manzoni sta per giungere alle sue fasi finali durante le quali sono previste.

La viabilità è stata ripristinata dalle 19.30 di sabato con il ritorno al doppio senso di marcia lungo il nuovo cavalcavia di via Manzoni. E’ garantito il passaggio ciclopedonale usando il sedime del vecchio ponte. In questo caso si tratta di una configurazione provvisoria che rimarrà in essere fino al completamento della nuova passerella ciclopedonale. Questa è solo prima di 4 fasi che vedrà il completamento effettivo con il cavalcavia riaperto a doppio senso di marcia carrabile con ripristino del passaggio degli autobus anche in ingresso al centro di Lainate.