Ponte di via Manzoni, rinviata nuovamente la riapertura

Rinviata nuovamente la riapertura del ponte di via Manzoni, prevista per metà luglio, ed ora posticipata al 21 ottobre. Il Consiglio comunale insorge e scrive ad Autostrade.

“Alla luce degli aggiornamenti ricevuti il 9 giugno da Autostrade, i capigruppo del Consiglio comunale hanno espresso direttamente in sede d’incontro e esprimono con questo comunicato la loro totale contrarietà all’ennesimo slittamento della consegna della parziale riapertura del ponte di Via Manzoni, prevista per metà luglio, ad una data indicativa del 21 ottobre. Riteniamo che tale rinvio sia non solo inaccettabile, ma anche irrispettoso di quanto comunicato nei precedenti incontri e soprattutto totalmente sordo rispetto alle difficoltà viabilistiche, sociali e lavorative che la città sta vivendo da oramai molti mesi ospitando, suo malgrado, i cantieri autostradali”.