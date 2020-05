Ponte di Robecco, a fine giugno il verdetto della Prefettura

Si attende per fine giugno l’incontro in Prefettura con il Comune e Anas per discutere della situazione del ponte sul Naviglio

Robecco, il 25 giugno l’incontro in Prefettura per il ponte

Giorni decisivi per il futuro dei robecchesi e delle migliaia di persone che attraversano quotidianamente l’ormai famoso ponte carrabile sul Naviglio. L’emergenza coronavirus ha rallentato le procedura di verifica delle prove di carico del ponte, ma che comunque sono ripartite proprio in queste ultime settimane.

Queste le parole del primo cittadino Fortunata Barni​​​​​​​: «La situazione così non potrà rimanere. L’aggiornamento definitivo con la Prefettura ci sarà il 25 giugno. In quell’occasione l’Anas darà contezza di tutte le indagini svolte e si avranno indirizzi definitivi». Rimane alta la preoccupazione sulla stabilità del ponte, motivo per il quale il sindaco ha sempre spiegato aver riacceso il tanto discusso semaforo.

