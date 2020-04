L’8 febbraio, data ultima oltre la quale le perizie tecniche non davano più garanzie sufficienti in termini di idoneità statica, è stato chiuso il ponte di Mazzo. Ora è in corso il procedimento per l’aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione dei lavori per la messa in sicurezza del ponte. Sono già iniziati a fine aprile i lavori per l’eliminazione delle reti tecnologiche interferenti di telefonia, al fine di poter liberare il ponte per la realizzazione dei successivi interventi, presumibilmente nel periodo estivo.

Ponte di Mazzo: la gara d’appalto per i lavori

Il bando di gara aveva inizialmente come scadenza il 3 aprile, termine prorogato di un mese nel rispetto delle disposizioni imposte dall’emergenza sanitaria Covid-19 e anche su richiesta di diversi concorrenti che, a causa delle restrizioni imposte, avrebbero avuto difficoltà organizzative per candidarsi. Il nuovo termine per la presentazione delle candidature è il 4 maggio. Espletata la gara, controlli compresi, terminerà l’iter per l’aggiudicazione definitiva e si avvieranno le fasi preliminari per la consegna dei lavori, incontri di coordinamento, verifica piani sicurezza, documentazione necessaria e sopralluoghi. Il tempo previsto per lo svolgimento dei lavori è di poco più di 8 mesi, di cui 9 settimane solo per la campata al di sopra della ferrovia (linee Milano – Novara e Milano – Varese). Lavori in questo caso che potranno avvenire solo in una fascia temporale di circa 3 ore di inattività ferroviaria notturna, con quotidiana verifica e possibile rettifica da parte di Rfi (Reti Ferroviarie Italiane) . E’ importane anche la stagionalità in cui vengono fatti alcuni interventi,i quali richiedono temperature idonee per la loro esecuzione.

