Ponte di Genova: due rhodensi hanno realizzato una lavanderia da campo per gli operai

Ci sono anche due imprenditori rhodensi, Giorgio e Marco Pessina che hanno contribuito, a modo loro, alla ricostruzione del ponte Morandi di Genova «di cui è stato messo l’ultimo tratto e di cui si prevede l’inaugurazione per luglio inaugurato» martedì mattina dopo la ricostruzione avvenuta a tempo di record.

Ponte di Genova: due rhodensi per aiutare gli operai

Giorgio e Marco, originari di Rho, proprietari della Pigiemme di Pogliano Milanese hanno realizzato la lavanderia del campo base villaggio dove alloggiano gli addetti che in questi mesi hanno preso parte alla ricostruzione del ponte crollato nell’agosto del 2018. «Appena sono iniziati i lavori per la ricostruzione del Ponte di Genova, avendo già tutti i requisiti di legge e la specializzazione per operare, ci siamo subito messi a disposizione – affermano i due imprenditori rhodensi – La lavanderia da noi realizzata è composta da apparecchi industriali destinati al personale di cantiere che alloggia nei vari cambi base. Lavanderia che garantisce tempi di lavaggio inferiori ai 40 minuti e tempi asciugatura inferiori ai 20 minuti in modo da permettere una veloce turnazione e soddisfare le esigenze e i tempi ristretti degli addetti che operano nel cantiere».

Specializzati in questo settore

I due fratelli in passato hanno realizzato lavanderie sia fisse che mobili e da campo durante la realizzazione di diverse grandi opere come il Nuovo Polo Fiera di Milano a Rho-Pero, la nuova rete per l’alta velocità tra cui la tratta Milano-Torino, le nuove strade come la Pedelombarda, la nuova linea metropolitana di milano MmBlu attualmente in costruzione e la tratta alta velocità ac/av per il terzo valico dei giovi consorzio COCIV.

