Pompieri intossicati nella caserma di via Messina

Una serie di malori per il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Milano.

Malori in serie

Nel Comando dei Vigili del Fuoco di Milano si sono verificati una serie di malori riferiti a personale operativo riconducibili ad una probabile intossicazione alimentare. SI parla di decine di pompieri tutti con gli stessi tipi di sintomi.

Verifiche sul cibo

Il Comando, insieme con la ditta che ha in appalto la gestione del servizio, sta effettuando le opportune verifiche. Allo stesso tempo viene confermato che allo stato attuale il numero di persone colpite dal malore non pregiudica in alcun modo il dispositivo di soccorso rivolto alla popolazione, precisando altresì che la questione riguarda la sola sede di via Messina .