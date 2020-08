Pompieri di Inveruno in azione: morti in un incendio due cani a Mesero.

Mattina movimentata quella di oggi, mercoledì 12 agosto, per i Vigili del fuoco del distaccamento di Inverno. Prima sono intervenuti su un incendio in un appartamento di Mesero con aps e carro soccorso e in supporto i colleghi di Legnano con aps e autoscala. Nel rogo sono purtroppo deceduti due cani. In un secondo momento sono intervenuti in supporto, sempre con i colleghi di Legnano, a Magnago per l’incendio della motrice di un camion.

