Pompieri al Pronto soccorso per tagliare l’anello su un dito fratturato

Pompieri al Pronto soccorso di Legnano per tagliare l’anello sul dito di un ragazzino che si era ingrossato: missione riuscita.

Pompieri al Pronto soccorso per un anello

Tra le fila del Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano si sono visti anche i Vigili del Fuoco. E’ successo questa sera, giovedì 2 luglio 2020. Intorno alle 20.40, i pompieri del distaccamento cittadino sono infatti stati chiamati per un intervento curioso: il taglio di un anello. Un ragazzo di 14 anni era infatti arrivato in ospedale: si era rotto un dito, che si era gonfiato. E l’anello quindi da quel dito non lo si poteva togliere. Ma ci hanno pensato proprio i pompieri legnanesi che lo hanno tagliato un apposito kit in dotazione.



