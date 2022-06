Polpetta avvelenata nell'area cani: morto un cucciolo di 14 mesi

Ieri sera, 23 giugno 2022, una cagnolina di 14 mesi è morta dopo essere stata mezz'ora nell'area cani di via Nino Bixio a Rho a causa di una polpetta avvelenata.

La polpetta avvelenata nell'area cani

C'è rabbia e incredulità per i padroni di una cagnolina di 14 mesi che ieri, dopo essere stata all'interno dell'area cani di Rho, ha iniziato ad avere convulsioni ed è morta per avvelenamento. I proprietari appena hanno visto che non stava bene, l'hanno portata alla clinica Anubis ma i veterinari non sono riusciti a salvare la piccola. I veterinari sospettano fortemente che la morte sia causata da avvelenamento.

La chiusura dell'area e la segnalazione alla Polizia Locale

In attesa che la Polizia Locale potesse ricevere la segnalazione, i fruitori dell'area sono stati avvisati di quanto accaduto ed è stato chiuso il parco con dei lucchetti, posizionando un cartello per avvisare di quanto accaduto. Stamattina, non appena hanno potuto, i Vigili sono stati nell'area cani per chiuderla e disporre controlli e disinfestazione.