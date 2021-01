Polizia Locale, tutti i numeri del 2020: multe per oltre 325mila euro

Polizia Locale di Turbigo, ecco il report dell’attività svolta nel corso del 2020: staccate multe per oltre 25mila euro, controllati 5.445 veicoli e 8.167 persone.

Polizia Locale, il bilancio del comandante Rudoni

A stilare il bilancio dell’anno appena concluso è il comandante Fabrizio Rudoni. “I compiti di Polizia Stradale siano essi a carattere prettamente preventivo che repressivo sono una delle attività cui la Polizia Locale dedica particolare cura quotidiana – spiega Rudoni – Numerosi e variegati servizi vengano espletati sia all’interno del territorio comunale di Turbigo che di quello di Nosate. Durante questi servizi sono stati complessivamente controllati 5.445 veicoli e 8.167 persone redigendo 2.557 verbali di violazione per un incassato sul capitolo 1890/01 (esercizio 2020) al 31.12.2020 di 275.316 euro, con un accertato di oltre 325mila euro”.

Mancato rispetto dei limiti di velocità e guida col cellulare

Le violazioni maggiormente rilevate sono: superamento dei limiti di velocità, circolazione con revisione e assicurazione scaduta di validità, guida con utilizzo di telefono cellulare, omesso utilizzo delle cinture di sicurezza, violazioni sulla sosta dei veicoli.

Controlli anche con Telelaser e Targa Ok

“I controlli di Polizia Stradale vengono effettuati anche con l’ausilio di apparecchiature tecniche, ovvero: Velomatic 512d; Telelaser Light con relativa Micro Digicam per l’accertamento con contestazione immediata del superamento dei limiti di velocità; Targa Ok per la verifica delle revisioni e delle coperture assicurative; Etilometro Drager 8300 per l’accertamento della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche oltre la norma consentita” prosegue Rudoni.

Incidenti in calo: nel corso dell’anno sono stati 16

“Per quanto riguarda l’infortunistica stradale, il calo degli incidenti è in costante calo all’interno del territorio comunale di Turbigo. Sono stati complessivamente rilevati 16 sinistri stradali (+ 2 a Nosate). Degli incidenti rilevati 14 con soli danni alle cose e 4 con lesioni personali di lieve e media gravità. Nel corso dell’attività di infortunistica sono stati elevati 12 verbali di violazione, è stata redatta 1 informative alla Procura della Repubblica, 2 veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ai fini della confisca, 3 patenti sono stata ritirate nell’immediatezza e 10 veicoli sono stati segnalati alla Motorizzazione Civile per l’adozione del provvedimento di revisione singola. Nell’ambito dell’attività d’ufficio relativa all’ infortunistica stradale sono stati redatti 17 rapporti di sinistro, 13 planimetrie, 22 informative ad enti vari, 43 controlli presso i terminali della Motorizzazione Civile e della Banca Dati assicurazioni, sono stati rilasciati a seguito di istanza 22 copie di rapporti di sinistro, sono stati lavorati 147 scatti fotografici”.

