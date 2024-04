Polizia Locale in azione, due denunce e un arresto per spaccio

La Polizia Locale di Rho con la collaborazione della Municipale di Vanzago ha concluso un'operazione avviata mesi fa: le attività hanno portato all'arresto di un giovane e alla denuncia di altri due.

Due denunce e un arresto

La Polizia Locale di Rho ha concluso nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 aprile una operazione avviata alcuni mesi fa, quando alcuni studenti vennero fermati nei pressi della Stazione di Rho e trovati in possesso di modiche quantità di hashish. Le attività di polizia giudiziaria su delega della Procura dei Minori di Milano si sono svolte a Rho e a Vanzago. Le attività hanno portato alla denuncia di due persone e all’arresto di un terzo giovane: l'accusa per tutti è possesso di sostanze stupefacenti a fini dello spaccio.

Sequestrate sostanze illegali e 500 euro in contanti

Sono state sequestrate sostanze illegali tra cui hashish, marijuana e cocaina per un totale di quasi un chilogrammo di droga. Sono stati sequestrati pure cellulari, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. La Polizia locale di Rho, coordinata dal comandante Antonino Frisone, è intervenuta con il personale dell'Ufficio Controllo del Territorio e dell'Ufficio Pronto intervento.

Alle attività ha collaborato la Polizia Locale di Vanzago per le attività di supporto sul suo territorio di competenza e per le perquisizioni messe in atto l’altra notte. Si sono resi disponibili le unità cinofile della Polizia Penitenziaria di Milano. Sono stati sequestrati 500 euro in contanti. I due denunciati hanno 17 e 18 anni. Il ragazzo arrestato ha vent’anni.