Bollate: Polizia locale in azione contro degrado e spaccio nel Parco delle Groane

Due mesi di progetto, dal 7 settembre al 15 novembre. Due Comuni coinvolti, Bollate e Senago, per un totale di quasi 60mila abitanti. In tutto 25 servizi straordinari svolti. Un totale di 59 controlli e 10 denunce. Sono i principali numeri del Progetto “Parco Groane” 2022, il progetto per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana messo in campo grazie a un accordo di collaborazione tra Bollate e Senago che ha dato ottimi risultati nel controllo del territorio.

Tra le attività messe in campo a Bollate, il presidio delle aree del Parco delle Groane con perlustrazioni mirate nelle aree di ritrovo per il consumo e lo spaccio di stupefacenti; il controllo delle strade che attraversano la frazione di Castellazzo al fine di controllare lo stato psico-fisico dei conducenti dal punto di vista di eventuale utilizzo di sostanze psicotrope o di alcool; i controlli mirati nella stazione FNM Bollate Nord, anche questo luogo segnalato come punto di ritrovo per il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. A Senago, invece, i controlli si sono concentrati nei parchi cittadini e nel Parco delle Groane di competenza, oltre alle vie cittadine con controlli mirati, anche qui, a verificare l’utilizzo di sostanze psicotrope o di alcool.