Pogliano: tre giornate da vivere alla grande con la festa del paese

Il paese è in festa! Dopo la conferenza su Anselmo Ronchetti in piazza biblioteca di ieri sera, giovedì 22, i festeggiamenti per la festa patronale di Pogliano Milanese continuano per tutto il weekend.

Schiuma party al parco Perlini con animazione e musica

Questa sera, venerdì, è previsto un'apericena e uno schiuma party al parco Perlini in via Dante, dalle 19 alla mezzanotte. L’ingresso è gratuito e aperto per persone di tutte le età, specialmente per i bambini che verranno intrattenuti da una camminata notturna con le torce e da animazione e musica.

Risottata in piazza Avis-Aido e luna park per i bambini

Il tutto sarà infatti accompagnato da un DJ set di DJ Marco Del Duca. Per la giornata di domani, sabato, è stata organizzata una risottata nella piazza Avis-Aido davanti al comune alle 19:30. Per dei prezzi accessibili, e scontati ai minori di undici anni, si potranno gustare due tipi di risotto, carne con spuma di tonno e golosi bignè. La serata prevede numerose altre sorprese: per i bambini è stato allestito un piccolo luna park di accesso gratuito, alle ore 21 si esibirà poi l’Orchestra Fisarmonica e inoltre tutte le donne sposate sono invitate a indossare nuovamente il loro abito da sposa per sfilare nella piazza del paese, per celebrare e ricordare gli emozionanti momenti del matrimonio (in alternativa potranno essere affidati a delle modelle).

Funzioni religiose e una biciclettata per la giornata di domenica

Domenica 25, invece, inizierà con la santa messa alle 11:15 nella chiesa parrocchiale, presieduta da Don Arnaldo Zuccotti. Al termine della celebrazione sarà disponibile un aperitivo per rinfrescarsi. Alle ore 15:30, partendo dalla chiesa parrocchiale, inizierà una biciclettata verso la cascina Rossi di Pregnana. La giornata terminerà con altre funzioni religiose dalle 17 alle 17:30: l’esposizione dell’eucarestia, i vesperi e la benedizione eucaristica.