Pogliano in tv la vigilia di Natale grazie agli «Amici di Martina Capri»

Pogliano in televisione, la vigilia e il giorno di Natale grazie all’associazione «Amici di Martina Capri». Causa Covid, lo spettacolo che ogni anno l’associazione organizza con ospiti d’onore del mondo dello spettacolo al teatro di Vittuone, quest’anno è stato registrato in uno studio televisivo di Roma e sarà mandato in onda durante le feste di Natale. La prima volta lo spettacolo Concerto di Natale» sarà trasmesso stasera, giorno della vigilia dalle 19.30 alle 21 su Odeon Tv e dalle 21 alle 23 sul canale Super Six. La prima replica del concerto sarà trasmessa nella serata di Natale, dalle 21 alle 23 su Odeon Tv.

Emittente televisiva che riproporrà il concerto di Natale organizzato dagli Amici di Martina Capri anche nella serata di lunedì 27 sempre dalle 21 alle 23. Una puntata con tante sorprese e la presenza di diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Una associazione quella intitolata a Martina Capri che In questi 17 anni, con il sostegno dei Lions per Servire Onlus, ha donato veramente tanto sia al reparto di Oncologia pediatrica dell’istituto dei Tumori sia al Policlinico Mangiagalli e Regina Elena di Milano che al Besta. «Non solo, abbiamo comprato anche del materiale didattico per la scuola media di Pogliano e donato una barella pediatrica all’associazione Rho Soccorso», spiega papà Carmine Capri. Negli anni sono stati donati complessivamente 120mila euro. Lo spettacolo trasmesso da Odeon Tv sarà un modo per far conoscere a tutti i progetti dell’associazione che hanno come scopo quello di aiutare gli altri.