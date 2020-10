Più sicurezza stradale a Parabiago: c’è una raccolta firme

Più sicurezza stradale a Parabiago: il gruppo CIttadinanza Attiva è pronto a protocollare la raccolta firme portata avanti in questi mesi.

“Più sicurezza stradale a Parabiago”

E’ terminata domenica scorsa, 11 ottobre 2020, la raccolta firme pensata da Cittadinanza Attiva Ravello e Parabiago per sensibilizzare cittadini e Amministrazione sulla pericolosità di alcune strade sia cittadine sia della frazione. Sono 150 le firme, senza contare quelle raccolte dai politici cittadini di ogni schieramento e che dovrebbero tornare al gruppo proprio in questi giorni. Il prossimo passo? “Protocollare la raccolta firme in municipio – ha spiegato il coordinatore del gruppo, Marino Sergio Calabrese – Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare alla correttezza civica stradale i cittadini, ma anche chiedere all’Amministrazione di sistemare la situazione in alcune vie e di intervenire con maggiori sanzioni”.

