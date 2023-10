Più di 700 alberi piantati sul territorio, Rho investe sul patrimonio arboreo

«L’Amministrazione comunale di Rho non smette di investire per incrementare il patrimonio arboreo e nuove piantumazioni sono già in programma per il prossimo autunno. Un impegno condiviso con cittadini e associazioni, che sempre più spesso si offrono di donare alberi o piantine forestali con l’obiettivo condiviso di potenziare il verde urbano».

Rho investe sul patrimonio arboreo, a confermarlo è l’assessore all’Ecologia Valentina Giro

Nella scorsa stagione agronomica (dall’autunno 2022 alla primavera 2023 n.d.r) sono state 707 le nuove piantumazioni sul territorio della nostra città: 472 gli esemplari arborei e 235 quelli arbustivi. Questo il dato comunicato al gruppo di ricerca Forestami del Dastu - Politecnico di Milano, che realizza annualmente una mappa per tutti i Comuni della Città Metropolitana «Un ringraziamento per tutto questo va all’Associazione Gentile che cura l’area verde di via Ospiate, a Selva Urbana, intervenuta in via Fogazzaro e Moscova, al gruppo Scout Rho Lainate, che ha curato una piantumazione in corso Europa - ha spiegato Giro - La collaborazione è per noi preziosa e l’invito è aperto a tutti i cittadini che hanno a cuore il futuro del pianeta: piantumare nuovi alberi è un gesto di responsabilità verso le future generazioni e ciascuno può dare un contributo».

Tra luglio e settembre abbattuti 150 alberi dal maltempo

Settecentosette alberi, un numero significativo, che punta a compensare gli abbattimenti di alberi malati e le perdite di alberi danneggiati dagli eventi meteo estremi. Le cause sono molteplici: alcune specie, come abeti e betulle, non resistono alle ondate di calore, nonostante le frequenti innaffiature eseguite durante l’estate; altre hanno subito danni a causa del forte vento, come durante l’ultimo episodio in cui sulla città si è scatenato un vero e proprio tornado. Solo gli eventi meteo estremi tra luglio e settembre hanno causato la perdita di 150 piante. «A fianco delle piantumazioni, proseguono i lavori di messa in sicurezza del verde pubblico.

Per due settimane lavori al parco di via Mascagni per abbattere gli alberi malati

Dai prossimi giorni, per due settimane, si lavorerà per abbattere diversi alberi nel parco di via Mascagni. L’intervento impone l’abbattimento degli alberi che si trovano troppo vicini alla sede ferroviaria, poiché le piante rischiano di causare l’interruzione della circolazione dei treni. Si ricorda che oltre al pericolo di una caduta sui treni in transito, l’interruzione della circolazione dei treni prevede un risarcimento notevole che ricade sul proprietario dell’albero. Per questo occorre che anche i privati, nello specifico caso, quanti abitano vicino alla ferrovia, provvedano a eliminare gli alberi che potrebbero cadere sui binari».