Pitbull fuori controllo azzanna barboncino. Feriti anche i padroni dei due cani. E' accaduto a Pregnana Milanese.

Venerdì sera in via Varese, intorno alle 21 e 30 davanti all’ingresso delle scuole medie, la signora Eva D’Angelo e il suo barboncino sono stati aggrediti da un cane pitbull che è riuscito a divincolarsi dal proprio padrone.

Il pitbull, quando ha visto il cagnolino, è diventato improvvisamente aggressivo: ha strattonato con tanta forza che il padrone ha perso il guinzaglio, ha attraversato la strada in una frazione di secondo ed è saltato addosso a barboncino Ronnie azzannandolo a fianco in un momento di furia cieca.

A nulla sono serviti gli estremi tentativi di fermarlo da parte della signora Eva, caduta a terra e ferita a mani e braccia cercando di proteggere il proprio cane, e dello stesso padrone del pitbull, che si è gettato su di esso venendo comunque morso ad un braccio. Il cane si è fermato solo quando dalla palestra della scuola è uscito un gruppo di ragazzi richiamati dalle urla. Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza e poco più tardi una pattuglia dei carabinieri.

La signora è stata trasportata al pronto soccorso in codice verde, con diversi tagli ed escoriazioni a braccia e mani. Il padrone del pitbull ha invece lasciato i propri recapiti a dei testimoni ed è andato a casa propria a medicarsi. E’ stata sporta denuncia: il cane Ronnie è sopravvissuto solo grazie a un intervento chirurgico costato oltre mille euro.

«Pregnana è un paese con tante aree e spazi per i cani. Io mi sono sempre trovata bene - commenta la signora D’Angelo - Il problema sono i padroni: ci sono cani e cani. Il morso di un pitbull non è lo stesso di quello di un barboncino. Sono razze che possono trasformarsi in armi. Quindi è necessario che chi possiede cani del genere sia preparato e responsabile. E che le regole vengano fatte rispettare. Noi, fortunatamente, ci siamo potuti permettere il costoso’intervento che ha salvato il nostro Ronnie. Se fosse successo a una persona anziana, magari con la sola compagnia del proprio cagnolino? Non oso immaginarlo».