Piscina estiva di Legnano pronta alla riapertura

Amga Sport sta lavorando per giungere all’apertura dell’impianto estivo. E’ emersa l’esigenza di alcuni interventi supplementari, considerati i tempi tecnici necessari per completare la sanificazione degli ambienti e delle vasche e provvedere poi al riempimento di queste ultime, la data di apertura dell’intero impianto al pubblico è fissata per la giornata di sabato 20 giugno. Nei prossimi giorni verranno fornite comunicazione relativa ai lavori sull’impianto coperto.

