Piscina di Legnano: meno tre alla riapertura

Piscina estiva di Legnano di nuovo aperta al pubblico a partire da sabato 20 giugno 2020.

Piscina di Legnano, già aperta la reception di Amga sport

Dopo oltre tre mesi di chiusura a causa dell’emergenza Covid-19, Amga Sport torna a riattivare il contatto ‘diretto’ con i propri clienti.

Da ieri, lunedì 15 giugno, è aperta al pubblico la reception estiva di Amga Sport in via Cuttica (dalle 10 alle 14.30), per fornire informazioni agli utenti, in vista della riapertura della vasca olimpionica, programmata per sabato 20.

Prima la vasca olimpionica, poi le altre due

“Dalle 10 di sabato 20 giugno riapre al pubblico la vasca olimpionica, con ingresso contingentato, nel rispetto dei protocolli regionali inerenti il Covid-19, con preferibile prenotazione tramite contatto telefonico – spiega Amga sport – Nei giorni immediatamente successivi (dopo un primo breve periodo di verifica dell’applicazione dei protocolli Covid-19), apriranno al pubblico anche le altre due vasche. A breve verrà introdotta anche la prenotazione via web, con possibilità di pagamento elettronico, al fine di ridurre code e assembramenti all’ingresso (saranno fornite tutte le informazioni al riguardo). I clienti accederanno all’impianto, previa misurazione della temperatura corporea (rilevata tramite termoscanner elettronici), e dovranno mantenere l’uso della mascherina sino al raggiungimento della propria area relax e durante lo spostamento all’interno dell’area verde, dove si dovrà rispettare la distanza di sicurezza. Il prato sarà in parte suddiviso in postazioni, alcune dotate di sdraio e ombrelloni a pagamento”.

Sanificazione dei lettini e dei servizi igienici dopo ogni utilizzoù

“Sono in fase di definizione eventuali turnazioni degli ingressi, con la dovuta procedura di sanificazione di tutti gli spazi a ogni cambio turno. In vasca sarà garantito il distanziamento fisico, calcolando uno spazio acqua di almeno 7 metri quadrati a bagnante, sino a saturazione degli spazi – prosegue Amga sport – Si procederà alla sanificazione dei lettini e dei servizi igienici dopo ogni utilizzo e al controllo del rispetto delle regole, all’interno dell’impianto”.

“Pronti a ricevere le prenotazioni delle società sportive”

Saranno garantiti anche spazi acqua per il nuoto libero e per l’utilizzo di corsie da parte delle società sportive (inizialmente dalle 9 alle 11 e dalle 19 alle 20.30): al nuoto libero saranno riservate corsie anche per il resto della giornata. Il management di Amga Sport si dice “pronto a ricevere le prenotazioni di Rari Nantes, Nuotatori del Carroccio e di ogni altra società interessata a nuotare nell’impianto legnanese”.

Chiusa la vasca interna da 25 metri

La vasca interna da 25 metri resterà chiusa durante la stagione estiva per consentire la necessaria manutenzione, in vista della riapertura autunnale.

Rimborsi di corsi e abbonamenti non completamente usufruiti

“Invitiamo abbonati e corsisti a non affollare la reception della piscina per avere informazioni sui rimborsi, in quanto ciascuno potrà usufruire del voucher accreditabile sulla propria anagrafica, corrispondente agli ingressi e alle lezioni non usufruite a causa del lockdown” dice ancora Amga sport, che fa sapere di rispettare “quanto disposto dal Decreto Rilancio che, per gli impianti sportivi, ha normato la richiesta di rimborso delle quote non usufruite, consentendo al gestore di rilasciare voucher di pari valore, utilizzabili entro un anno dalla cessazione forzata della prestazione (art. 216 comma 4 D.L. 34/2020)”. Per informazioni e richieste in merito, è possibile scrivere a rimborsi@amgasport.it.

Informazioni tecniche

“Come già anticipato, sono in corso i lavori di manutenzione, pulizia e igienizzazione delle vasche e di tutti gli ambienti (interni ed esterni), al fine di accogliere tutti gli utenti in totale sicurezza – conclude Amga sport – Dopo un primo breve periodo di verifica dell’applicazione dei protocolli Covid-19 sarà aperta l’intera struttura”.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE