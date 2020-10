Pioggia e vento fanno cadere un albero che travolge un’auto FOTO

Pioggia e vento fanno cadere un albero che travolge un’auto ad Arese.

Pioggia e vento fanno cadere un albero che travolge un’auto

Ieri sera, venerdì 2 ottobre, intono alle 20.30 un albero è caduto ad Arese in via Marmolada sfiorando la tragedia per pochi centimetri: un’auto in transito sulla via è stata travolta da una grossa pianta sradicata dalla furia del vento ma fortunatamente il giovane conducente dell’utilitaria non ha riportato contusioni ma un grande spavento. Ci sono voluti i Vigili del Fuco per liberare la carreggiata e ripristinare la viabilità.

TORNA ALLA HOME