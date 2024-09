Le piogge torrenziali di questa mattina hanno a dura prova anche la rete idrica di Rho con allagamenti in strade private e non, con la chiusura temporanea anche del sottopasso di corso Europa.

Piogge torrenziali: allagamenti e disagi anche a Rho

Il sottopassaggio di corso Europa è stato chiuso attorno alle 10, al momento è stato riaperto poiché l'acqua ha iniziato a defluire. E' questo uno dei tanti punti critici di Rho in queste ore di pioggia battente.

Una situazione particolarmente critica si registra anche in via Milano all'angolo con via Castelli Fiorenza: invece di ricevere acqua, il tombino la respinge allagando la strada circostante. Come il sottopasso, rimane presidiato dalla Protezione civile, mentre il GRUPPO CAP è allertato per tutto il territorio.

Le segnalazioni da parte del comune

Allagamenti in via Garibaldi, via Buon Gesù e via Italia. Idem nel quadrante tra le vie Solferino, Lamarmora, don Albertario. L'acqua è in pressione verso via Torino. Si segnalano strade e cortili allagati.