Piccolo di civetta ferito salvato dal Corpo volontari Parco Ticino FOTO

Piccolo di civetta ferito salvato dal Corpo volontari Parco Ticino: l’intervento del gruppo di Turbigo ha permesso di recuperare l’animale poi portato al Centro Recupero Fauna Selvatica Lipu La Fagiana a Pontevecchio di Magenta.

Piccolo di civetta ferito salvato dal Corpo volontari Parco Ticino

E’ stato stato impegnato nello spegnere incendi, a portare aiuto alle persone in emergenza. Ma si dedica anche al mondo animale. Stiamo parlando del Corpo volontari Parco Ticino che ieri, sabato 20 giugno 2020, è stato protagonista di un intervento davvero particolare: “L’uscita in vigilanza di ieri ci ha riservato una piccola sorpresa, siamo stati chiamati per recuperare un pulcino di civetta ferita – raccontano dal gruppo – Abbiamo portato il piccolo rapace al Centro Recupero Fauna Selvatica Lipu La Fagiana a Pontevecchio di Magenta dove verrà curato”.

Le foto:



