Buttato a terra e preso a calci in faccia

Buttato a terra e colpito al volto con calci: paura a Canegrate.

Spinto e preso e calci in faccia

Lui e altri amici avevano iniziato a discutere con un altro gruppo di persone. Dalle parole sono passati ai fatti. Un uomo, caduto a terra, è stato raggiunto da calci in pieno volto. E' quanto successo nella notte di sabato 17 giugno 2023 a Canegrate. Erano circa le 5.20 quando due gruppi di persone hanno iniziato a litigare in via San Giovanni Bosco. La situazione è presto degenerata. Uno dei presenti, un 40enne, è stato spinto ed è caduto a terra battendo la testa. Su di lui si sono accaniti i rivali, che hanno continuato a tirargli calci in faccia per poi scappare.

I soccorsi

Sul posto è arrivata in pochi istanti l'ambulanza della Croce rossa: il 40enne ha ricevuto le prime cure sul posto, poi è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano.